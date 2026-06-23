＜Viral Hits Focus＞ 話題のバイラルヒット曲を毎週収録するSpotifyによる日本向けエディトリアルプレイリスト「Viral Hits Japan」（※1）。同プレイリストより、本記事ではNeko Jealousyの「Neko(ねこ)」をピックアップする。 （関連：【画像あり】KO1KEYZ、デビューメンバーお披露目イベントの様子） 「Neko(ねこ)」は、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（Lemino）のコンセ