気象庁によりますと、フィリピンの東の海上にある、非常に強い台風7号「メーカラー」は、この先北東方面に進みながら、日本列島に接近する見込みです。 【画像】“ダブル台風” 台風7号･8号の進路 雨･風シミュレーション 雨はいつどこで降る？ まだ予報円は大きく、予想が定まっているわけではありませんが、27日（土）にかけて、九州地方に近づく予想となっています。 また23日午前9時には、マリアナ諸島で