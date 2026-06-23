目まぐるしい進化を遂げながら、常に新しいバリエーションが登場するシール。今やコミュニケーションツールとなったシールに対する、大人と子どもの「価値観」の違いを忘れてはいけません。シール交換において、大切にしないといけないこととは一体？流行の裏でママたちの想いが交錯します。第1話ある日、事件は起きた【編集部コメント】ケイコさんの一人娘、ヒナちゃんが学校から泣きながら帰ってきました。わが子が泣いて帰