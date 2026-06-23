きのう寒河江市のさくらんぼ畑で８０歳の男性がさくらんぼの収穫作業中に、脚立と共に地面に倒れる事故がありました。男性は脳挫傷などの大けがをしました。 【写真を見る】さくらんぼ収穫中に脚立ごと転落80歳男性が脳挫傷などの大ケガ雨で足を滑らせたか（山形・寒河江市） 警察によりますと、きのう午前１１時ごろ、寒河江市谷沢でさくらんぼの収穫作業を行っていた寒河江市高屋に住む男性（８０）が脚立と共に地面に倒れ