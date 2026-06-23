SNSの副業関連の広告をきっかけに、山形市の60代の女性が電子マネー20万円余りをだまし取られる特殊詐欺被害がありました。 【写真を見る】「商品包装」の内職のはずが…動画スクショの副業勧められ60代女性が被害に出金サービス料名目で電子マネー21万円超だまし取られる（山形） 警察によりますと、山形市に住む60代の女性は今月上旬、TikTokで副業関連の広告を見つけ、広告を通じてLINEで相手とつながっ