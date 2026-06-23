テーラーメイドがスイスの高級時計ブランド「TAG Heuer（タグ・ホイヤー）」とコラボした限定コレクション『Spider ZT × TAG Heuer』を発表した。本コレクションは6月25日16時からテーラーメイド銀座やオンラインストア限定で発売される。【画像】コラボパターを拡大すると、ソールの模様がカッコいい今回のコレクションは、1979年の創業以来メタルウッドなどでゴルフ界をリードしてきたテーラーメイドと、165年にわたり精密なク