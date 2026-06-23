ゴルフは一緒にラウンドする人がいるからこそ楽しい。昭和の時代には当たり前だったことだが、そんな常識も、時代と共にどんどん変化していると、四六時中ゴルフ漬けのロマン派ゴルフ作家・篠原嗣典が語る。【写真】収納力と軽さを両立！ “かゆいところに手が届く”キャディバッグコロナ禍で、他者と接触しないという理由で奨励され、当たり前のようになっていた『お一人様ラウンド』は、速くプレーができて、気を使わなくて良い