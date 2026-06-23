米国女子ツアー「マイヤーLPGAクラシック」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。【連続写真】山下美夢有が最高のお手本最も簡単なスライス対策って？賞金総額325万ドル（約5億2300万円）のビッグマネーがかかった大会で今季初優勝を遂げた山下美夢有が48万7500ドル（約7800万円）を獲得。通算128万5327ドル（約2億693万円）として14位から7位に上がった。大会7位タイの勝みなみが8万3958ドル（約1353万円）をゲット。通