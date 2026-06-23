左手は2ナックルが見えて、右手は添えるように握る――。そんなフックグリップのセオリーに、変化の兆しが見えている。シェフラーやマキロイらのグリップを見ると、右手も上から握る“ぞうきん絞り”のような握り方をしているのだ。右手はナックルが1〜2個見えるスクエア、左手はナックルが3個見えるフック。この「次世代フックグリップ」のポイントを、ドラコン界のレジェンド・山崎泰宏に教わった。【連続写真】右手はスクエア、