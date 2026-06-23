中東情勢の影響で白黒のパッケージとなったポテトチップスが、県内のスーパーにも並び始めています。広島市南区の「ゆめタウン広島」では、２３日から白黒のパッケージとなった、「カルビー」のポテトチップスが店頭に並びました。中東情勢の影響で、ナフサ由来のインクの調達が不安定になったため、「カルビー」は、14の商品のパッケージをカラー刷りから白黒の印刷に順次切り替