北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている内田梨瑚被告に対し、懲役２７年の判決が言い渡されました。ここからはＳＴＶ司法キャップの百瀬記者とお伝えします。まず、旭川地裁は求刑通りの判決を言い渡しました。争点は「殺人の実行行為や殺意の有無」でしたが、裁判所はどのように判断したのでしょうか？特に実行行為についてですが、「誤って落下したとしても殺人の実行行為と認められる」と、