6月21日付の男子世界ランキングが発表された。【写真】松山英樹のスイングビフォーアフター今季メジャー第3戦の「全米オープン」で2023年以来の大会2勝目を完全優勝で飾ったウィンダム・クラーク（米国）が34位から8位に急浮上した。大会2位のサム・バーンズ（米国）は30→15位、同3位のトム・キム（韓国）は141→64位として大幅に順位を上げた。全米オープン自己ワーストの65位タイに終わった松山英樹は4つ下げて28位。大会43位タ