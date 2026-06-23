今年1月に本館を閉店した、佐世保市の老舗百貨店「佐世保玉屋」が仮店舗での営業を再開しています。 ことし1月本館での営業を終えた佐世保市の老舗百貨店「佐世保玉屋」。 21日から万津町にある関連会社の倉庫兼事務所をリニューアルし、仮店舗で営業を再開しています。 23日は本館に出店していたコーヒー店の営業も始まり、商品を手に取る客の姿も見られました。 （佐世保玉屋