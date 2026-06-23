ピンゴルフジャパンが日本オリジナルのブラックヘッドを採用した『G740』アイアンを発表し、取扱店や直営フィッティングスタジオで7月16日に発売する。また、6月24日からフィッティングと予約受付が順次開始される。前作『G730』の後継として開発された『G740』が掲げるテーマは“トレードオフを超えた反則級の完成度”だ。【画像】反則級!? 『G740』の7番をコースで構えた顔一般的に飛び系や大型キャビティは、そのやさしさと引き