元プロテニスプレーヤーで、現在はタレントなど多方面で活躍する杉山愛（50）が21日、自身のインスタグラムを更新。「父の日」であったこの日、実父＆夫・走さんの“顔出し”2ショットを公開し、2人の“父親”に感謝をつづった。【写真】「素敵な笑顔が溢れていますね」笑顔でピース！実父＆夫の“顔出し”2ショットを公開した杉山愛杉山は「私の父と子供たちの父 いつもありがとう パパいつまでも元気でいてね 走いつも私