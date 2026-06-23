週刊少年マガジンの漫画アプリ『マガジンポケット』（マガポケ）11周年を記念して、初のSNS漫画賞「＃マガポケに 11 んじゃない漫画賞」が開催されることが決定した。あわせてマガポケ編集長から苦労のコメントが公開された。【画像】マガジンと言えば？歴代のヒット漫画集合ビジュアル『マガポケ』では、『みいちゃんと山田さん』『可愛いだけじゃない式守さん』など、SNSから生まれたヒット作が数多く存在。「他では受け入れ