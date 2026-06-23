キャラクター家電ブランド「きゃらニクス」は、1990年代に大ブームを巻き起こした初代「たまごっち」をモチーフにしたハンディファン『たまごっち ハンディファン』（税込み5980円）を発売する。【商品写真】懐かしい！初代たまごっちを再現した『たまごっち ハンディファン』1990年代に社会現象となった初代「たまごっち」モチーフの遊び心あふれるハンディファン。たまごっちらしいフォルムやカラーリングを再現し、懐かしさ