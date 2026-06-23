自民党は大規模災害時に首都機能を維持するための副首都法案について、「大阪都構想」を後押しするような付則を削除するなどした修正案を了承しました。副首都法案は、自民党内で異論が相次いだ「大阪都構想」に関する住民投票の対象を大阪市民に限定する形となるよう付則を削除するなどの修正がなされました。自民党は、23日朝の会合で、修正案を了承し、党内手続きを進めています。法案をめぐっては、高市首相が22日、今の国会で