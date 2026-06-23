リニア中央新幹線の試験車（JR東海提供）JR東海が早期着工を目指すリニア中央新幹線静岡工区について、静岡県の鈴木康友知事が7月にも容認する可能性があることが、関係者への取材などで分かった。鈴木氏は23日の県議会で、住民説明会を終えたことなどを踏まえ「着工判断に必要な材料は着実に整いつつあり、それほど遠くない時期に考えを示せる」と述べた。年内に着工する可能性がある。工事を巡っては、大井川の流量減少への