ミュージシャンのトータス松本が２２日、ＮＨＫ「午後ＬＩＶＥニュースーン」に生出演し、２１日に放送された大河ドラマ「豊臣兄弟！」での荒木村重役を振り返った。トータスは「豊臣兄弟！」で、家臣、一族を置いて遁走した荒木村重を好演。結果、妻のだし（山谷花純）は斬首されてしまうという、悲惨な結末となり、ネットではそのクズっぷりがトータスが演じた朝ドラ「おちょやん」のテルヲを彷彿とさせると話題になった。