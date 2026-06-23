「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが22日、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー姿を投稿した。「本日のさとみは、日中ずっと眠たかったのでもうおやすみ」とつづり、白のランジェリー姿でベッドに横になったショットを公開。うつぶせになったヒップラインやくびれなど曲線美を披露し「今夜は夢の中で、会えたらいいね」と記した。ファンやフォロワーからも「ほんとに全身完璧すぎて怖い」「キタ−