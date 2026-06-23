歌手で女優の小柳ルミ子（73）が23日、ブログを更新。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会でのアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（38）の偉業達成を称えた。大のサッカー好きで、特にメッシの大ファンを公言している小柳は、22日（日本時間23日）の1次リーグアルゼンチン−オーストリア戦で、メッシがW杯通算得点を単独最多の18点に伸ばす2ゴールを決めると「又メッシに泣かされました」のタイトルを付けてブログを更新。「