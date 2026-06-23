ヘンリー王子とウィリアム皇太子の?雪解け?は父チャールズ国王をもってしても難しいようだ。米ニュースサイト「ページ・シックス」が２２日、報じた「現段階でヘンリーとウィリアムの和解について結論を出すのはほぼ不可能だと思います」と、王室コメンテーターのアマンダ・マッタ氏は語った。ポッドキャスト番組「オフ・ウィズ・ゼア・ヘッドラインズ」の共同司会者である同氏は、兄弟の関係は王室の中でも「最も緊張している」