カイル・タッカー外野手（２９）にアクシデントが発生した。２２日（日本時間２３日）の敵地ツインズ戦の２回一死、四球で出塁してエドマンの右前打で二塁に進塁したが、到達後に右わき腹を気にする素振りを見せると、座り込んで深刻な表情を見せた。異変を察知したベンチがすぐにタッカーを下げ、代走・コールが送られた。しばらくベンチに留まってコーチと話しながら試合の様子を見ていたが、その後にクラブハウスに向かったと