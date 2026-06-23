ファミリーマートは6月23日、「FAMIMA CAFÉ」のフラッペから、果実感を楽しめる新ラインアップ「味わうごほうびフルーツシリーズ」第1弾「メロンフラッペ」(380円)を全国のファミリーマートで発売した。「メロンフラッペ」(380円)赤肉メロン果肉と青肉メロン果汁の2種類のメロンを組み合わせた一品。メロン果肉入りソースは、果肉感と芳醇な香りが特長の赤肉メロンを使用することで、メロンのごろごろ食感と甘い香りを楽しむ