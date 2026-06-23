さくらインターネットとAcompany(アカンパニー)は6月23日、さくらインターネットが国内のデータセンターで提供するベアメタル型GPUクラウドサービス「高火力 PHY」のNVIDIA H200環境において、NVIDIA Confidential Computing(NCC)とIntel TDXを有効化した状態で、データセンター運用者から秘匿化した状態を保ったまま、GPUで推論を実行する環境構築の検証に成功したと発表した。NCCとIntel TDXを組み合わせた国内データセンターに