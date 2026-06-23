【モデルプレス＝2026/06/23】プロフィギュアスケーターの羽生結弦が、7月1日発売の「anan」2502号（マガジンハウス）Special Edition表紙に登場。撮り下ろしで同誌の表紙を飾るのは実に11年ぶりとなる。【写真】羽生結弦、“嘘や妄想”記事に直筆でコメント◆羽生結弦、 約11年ぶり独占撮り下ろしで「anan」表紙降臨ananの7月1日発売号は、「2026年後半、あなたの恋と運命」特集。羽生が撮り下ろしでananの表紙を飾るのは実に11年