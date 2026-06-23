【モデルプレス＝2026/06/23】俳優の杉浦太陽が6月22日、自身のInstagramを更新。子どもたちからもらったという父の日のプレゼントを公開し、話題となっている。【写真】辻ちゃん夫「素敵な家族写真」子どもたちからの父の日プレゼント公開◆杉浦太陽、子どもたちからの父の日プレゼント公開杉浦は「父の日 上の子たちは手紙と動画 ソラ・コアはプレゼントとお花 ユメからは笑顔」とつづり、写真を投稿。次男・昊空（そら）くんと