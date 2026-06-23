【モデルプレス＝2026/06/23】タレントの里田まいが6月22日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りの料理を公開し、反響を呼んでいる。【写真】マー君の42歳元ハロプロ妻「栄養バランス完璧」手作り煮魚料理◆里田まい、煮魚他の手料理公開里田は、調理中の様子などの写真を投稿。「煮魚にします」と言葉を添えて、煮汁に昆布を合わせて魚を煮込む様子や、「カブもやります」と皮を剥き面取りの下ごしらえをした白いカブの