セ・リーグ最下位で苦戦しているドラゴンズですが、交流戦明けの巨人との3連戦で、今シーズン初めてビジターで勝ち越しました。 メ～テレ「ドデスカ！」火曜日にレギュラー出演している野球評論家の矢野燿大さんは、中継ぎ投手陣とベテラン2選手に注目しました。 Q:6月19～21日の3試合は2勝1敗。6カードぶり、かつ今シーズン初めてビジターでの勝ち越しと