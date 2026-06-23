小豆警察署 23日、氏名不詳者と共謀のうえ、FX取引資金の名目で、現金300万円を振り込ませたとして、東京都中野区の会社員の男（32）が詐欺の容疑で逮捕されました。 小豆警察署によりますと、男は香川県小豆郡の男性（52）に、LINEで「今は国際金（きん）市場の経済サイクルなので、相場が良い時には元本を増やし、利益を上げ、相場がフラットになった時には適度に元本を減らし、リスクを回避する必要がある」「あなたの現