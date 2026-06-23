高い政権支持率を保つ高市早苗政権だが、”急所”は物価高対策といわれる。政府は物価高を踏まえ3兆円規模の2026年度補正予算編成を決めたが、6月に入り、為替市場では1ドル＝160円台に再び突入。政府・日銀は今春、11兆超円規模の為替介入を実施し、一時1ドル＝155円台まで急騰したが、わずか1カ月あまりで為替介入前の円安水準に戻った。 イラン情勢の不安定化もあり、円安基調が止まる気配がない中、政府の対応が後手に回