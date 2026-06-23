【通貨別まとめと見通し】ポンド円：215.70円台最高値圏からの急落、重要イベント通過で212円半ばに岩盤支持（トリプルボトム）を形成し猛烈なV字反転へ 先週から今週（6月15日～6月22日）のまとめ 前回レポートのユーロ円同様、圧倒的な日英・日欧金利差を背景に強気ステージを歩んでいたポンド円は、週初15日（月）から17日（水）にかけて一時215.736円、215.561円と歴史的な最高値圏（年初来高値圏