【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：FOMCでの「振り落とし」急落から、驚異のペソ買い需要でV字反転！一時9.34円台の年初来高値更新へ 先週から今週（6月15日～6月22日）のまとめ 先週から今週にかけてのメキシコペソ円は、他クロス円以上の驚異的な回復力とトレンドの強さを見せつける展開となった。週初15日（月）から16日（火）にかけて9.3335円まで順調に上値を伸ばしたものの、17日（水）深夜（日本時間18日