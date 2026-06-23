東京午前のドル円は１６１円半ばで小動き。日本政府による円買い・ドル売り介入が警戒されるなか、前日のニューヨーク時間帯にドル円は急落する場面があったが、東京時間帯は動意が乏しい。片山財務相が「必要とあれば断固たる措置取ると日米で合意している」と述べたことに対する反応も見られず。 ユーロ円は１８４円後半、ポンド円は２１４円ちょうど付近で小動き。オセアニア通貨安を受けて、豪ドル