【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：202.60円台最高値圏からのFOMC急落、調整を一気に吸収する驚異の逆ボラティリティで199.80円台へ急反発 先週から今週（6月15日～6月22日）のまとめ 先週から今週にかけてのスイスフラン円は、安全通貨・高金利クロス円ならではの極めて激しい乱高下を演じつつも、最終的にはクロス円随一の圧倒的なリカバリー力を見せつける展開となった。週前半は日英・日欧金利差に並ぶ