ウォルト・ディズニー・ジャパンは、動画配信サービス「ディズニープラス」において、公式ホームページからの加入時に利用できる決済オプションとしてd払い、au PAY(au かんたん決済)、ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払いのキャリア決済に対応した。 公式ホームページからの入会は、クレジットカード、デビットカード、PayPal、PayPayに対応しており、ここにキ