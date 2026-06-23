吉本興業ホールディングス元・代表取締役会長の大粼洋さんが6月22日、高知市で講演をおこない、AIが発展する現代社会における「笑い」などの人が持つ感情の大切さなどを語りました。■大粼洋さん「現代はAIなどのメディアにも挑戦していくべき・・・」6月22日、高知市で開かれた土佐経済同友会の定例会に招かれた吉本興業ホールディングスの元代表取締役会長・大粼洋さんは、「笑い」を中心とした人