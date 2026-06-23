デビュー4年目を迎えた県産サクランボの大型品種やまがた紅王の知名度向上を図ろうと、山形市内のホテルで朝食のメニューに「やまがた紅王」を提供するフェアが23日から始まりました。山形市中心部のホテル。23日朝のビュッフェに登場したのは「やまがた紅王」です。おいしい山形推進機構が23日から山形市内のホテル5か所で始めた「やまがた紅王フェア」。今月26日までの4日間、朝食にやまがた紅王が数量限定で提供さ