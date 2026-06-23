◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組第２戦ノルウェー３―２セネガル（２２日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場）７大会ぶり４度目出場のノルウェー（ＦＩＦＡランク３１位）は、セネガル（同１５位）と対戦し、エースＦＷハーランドの２試合連続２ゴールなどで勝利した。連勝で勝ち点を６ろし、２８年ぶりの決勝トーナメント進出が決まった。今大会ではスタンドを赤く染めたノルウェーサポーターによる北欧の戦士・