日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２３日、世界的アーティストのブルーノ・マーズが３年ぶりに来日公演することが決定したことを伝えた。グラミー賞１６度受賞、ユーチューブ総再生回数は２５７億回超えのスーパースターは現在、最新アルバム「ＴｈｅＲｏｍａｎｔｉｃ」を引っさげて４月ワールドツアー中。番組では「来年ドームツアーで日本に帰ってきます。本当に楽しみです。み