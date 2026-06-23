◆米大リーグツインズ１―２ドジャース（２２日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ツインズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回に先制の１７号先頭打者弾を放って４打数１安打１打点１四球だった。試合後の取材対応はなかったが、インスタグラムを更新し、チームが両リーグ最速で５０勝に到達したことなどを伝えた。クラブハウスで報道