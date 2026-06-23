【夏におすすめの厳選レシピ vol.2】季節ごとの旬のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus 2026年夏号』が発売しました。本誌に掲載された中からレシピをピックアップしてご紹介します。 生クリームなしで濃厚ソースが完成！ カルボナーラ、大好きだけれど、火加減も難しそうだし生クリームは常備していないし、という人も多いのではないでしょうか。牛乳だけで、しかもフライパンひと