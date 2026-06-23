２１日、雲南省昆明市にある木水花野生キノコ取引センターでキノコを選ぶバイヤー（右）。（昆明＝新華社配信／梁志強）【新華社昆明6月23日】中国雲南省では雨期の到来とともに、さまざまなキノコが市場に出回り、多くの消費者やバイヤーを引き付けている。同省は「野生キノコの王国」と呼ばれる一大産地で、900種以上の食用キノコがある。２１日、雲南省昆明市にある木水花野生キノコ取引センターでキノコを選ぶ客。（昆明＝新