◇インターリーグドジャース2−1ツインズ（2026年6月22日ミネアポリス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席で2試合ぶりの本塁打となる17号先頭打者アーチを放ち、接戦勝利に貢献。チームは両リーグ最速で50勝に達した。試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）も状態の良さにうなずいた。大谷はこの日、初回の第1打席で1ボールからの2球目、