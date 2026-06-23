実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）がTOKYO FMの新番組「岸谷蘭丸の丸くおさまらない話」（来月4日スタート、土曜深夜0・00）の取材会を行った。この日は自身初の囲み取材。集まった大勢の報道陣を前に「すげー！」と高揚した様子。カメラマンのポーズの要求にも気さくに応じ、「ちやほやされるのうれしいです。何者かになった気持ち」と笑顔を浮かべた。番組では本当は丸く収めたいのにどうしても収めら