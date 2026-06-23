TBSの赤荻歩アナウンサー（44）が22日、自身のインスタグラムを更新。中学生の長男とのレアな親子ショットを公開した。「先日とある公園で中学生になった長男と並んだらほとんど同じ身長でした笑ビックリだわ」と親子ショットを披露した。「幼い頃プラレールで一緒に遊び、春には公園で花見をしながら池のザリガニを追いかけ夏には森の中で蚊に襲われながら昆虫採集をし、時にプールや海で泳ぎ、秋にはどんぐりを拾