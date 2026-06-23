6月17日（水）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、有能な“キッチンタイマー”に突如変身したMCのDAIGOに注目が集まった。 ©ABCテレビ この日のテーマは「コスパ最強！豆苗」。手頃でおいしい豆苗を梅風味の和風サラダに仕立てた「豆苗と鶏肉の梅和え」を辻調理師専門学校の簾達也先生から教わった。 生でも食べられる豆苗を今回は少