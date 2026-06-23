違法な高金利で貸し付けるヤミ金を営んだとして、警視庁生活経済課は23日までに、出資法違反（超高金利）の疑いで、東京都渋谷区、職業不詳白井正和容疑者（45）ら男3人を逮捕した。法定金利で貸したとするうその内容で作成した公正証書を悪用し、返済できない相手の口座を差し押さえて資金を回収していた。生活経済課は、押収した資料を分析し、白井容疑者らが2022年10月〜25年12月に延べ132人から計約2億5千万円を不正に得た