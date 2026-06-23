自民党の鳥獣対策特別委員会は23日、クマ被害に対応をする第2次提言案を取りまとめた。提言で自民党は、都道府県ごとの判断で行っているクマの捕獲や狩猟期間の延長を、クマの生息区域全体で「足並みをそろえて制度の柔軟な運用を実施するよう自治体に促すこと」を求めた。また、秋田県などがジビエの特産地化に意欲を示していることを踏まえ、駆除したクマの処理を円滑に行うための施設整備を、クマによる被害が多い東北地方で強